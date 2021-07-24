تقديم الضباط المتخصصين 2021 بالرابط وخطوات التقديم وشروط تقديم الضباط المتخصصين

تقديم الضباط المتخصصين 2021 بعد تحديد وزارة الداخلية المصرية لموعد تقديم الضباط المتخصصين لعام 2021 من خلال المؤتمر المنعقد في أكاديمية الشرطة. واعتمادها للبدء في قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2021 للألتحاق كضباط متخصصين. وتحديد الكليات والمؤهلات المطلوبة للضباط المتخصصين وتخصيص موقع تقديم الضباط للالتحاق بكلية الشرطة بالخطوات. ازدادت نسب البحث عن كل هذه المعلومات للالتحاق بكلية الشرطة.

موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021

حددت الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للبدء في التقديم لقبول دفعة جديدة كضباط متخصصين ليتم التقديم ألكترونيا دون الحاجة للتزاحم والتواجد نظرا لظروف فيروس الكورونا وحفاظا على سلامة جميع الطلاب المتقدمين.

أولا زيارة الموقع الألكتروني الرسمي لوزارة الداخلية المصرية. ثانيا قم باختيار أكاديمية الشرطة. ثالثا اختر التسجيل في كلية الشرطة لعام 2022/2021. رابعا سيتطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك وكذلك رقم الجلوس. خامسا قم باختيار التاريخ المناسب لتأدية اختبار القدرات. أخيرا احتفظ بالصفحة التي ستظهر لك والتي تشمل بعض المعلومات عن الاختبارات التي ستقوم بتأديتها. وميعاد الاختبارات. والرقم السري الخاص بك لحين الحاجة إليه.

خطوات التقديم للالتحاق بكلية الشرطة ضباط متخصصينشروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021

تم تحديد عدد من الشروط للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021 وهي كالآتي:

لا يقل مجموع الطالب المتقدم في الثانوية العامة عن 65 %.

لا بد من أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

يكون صاحب سيرة وسمعة جيدة.

لا يكون مفصول من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار مسبقا.

لم يسبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو مخللة للشرف.

الوزن الأقصى للطالب = طول الطالب – 90.

لا يقل طول الطالب عن 170 سم.

تقدير مقبول كحد أدنى للحاصلين على ليسانس حقوق.

موعد التقديم والكليات المطلوبة لتقديم الضباط المتخطيين 2021

تم تحديد موعد التقديم والكليات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة على النحو التالي:

يبدأ التقديم من 27 يوليو حتى 19 أغسطس وذلك للذكور أو الإناث حاملي الليسانس من كلية الحقوق من العام 2020. يكون موعد التقديم من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر 2021 وذلك للذكور أو الإناث أيضا من خريجي عام 2021 لكلية التربية الرياضية أو الحقوق أو حاملي الليسانس أو البكالوريوسات أو الماجستير أو الدكتوراه.

اختبارات كلية الشرطة 2021

لا بد من خضوع الطالب لبعض الاختبارات ومنها: الطب النفسي، الرياضي، القوام، المقاس، الهيئة والسمات الشخصية، الكشف الطبي.