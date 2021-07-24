“بالرقم المدني” رابط portal.ku.edu.kw نتائج قبول جامعة الكويت الإلكترونية 1442

رابط portal.ku.edu.kw لاستخراج نتائج قبول جامعات الكويت إلكترونيا وذلك بعد أن قام الطلاب بالانتهاء من التسجيل الإلكتروني في التاسع عشر من هذا الشهر، قامت وزارة التعليم العالي بالدولة بتحديد موعد الإعلان عن نتائج القبول حسب ما قام الطلاب بتسجيله بالفترة الماضية وفق الشروط والمعايير الخاصة والانتهاء أيضا من نتائج القدرات العامة لقبول الجامعات الكويتية.

نتائج قدرات الكويت بوزارة التعليم العالي

حيث أنهى طلاب الثانوية الكويتية أو الصف الثاني عشر الامتحانات النهائية لهم بالدور الأور والثاني بنجاح، وقامت وزارة التعليم بالإعلان عن النتائج جميعها، وقامت وزارة التعليم العالي بتحديد مواعيد التسجيل وتم القيام بتحديدها منذ بدابة الشهر الجاري، وقامت الوزارة بتمديد مواعيد التسجيل الإلكتروني حتى يوم 19 يوليو 2021 ليتمكن طلاب الدور الثاني من الانتهاء من التسجيل النهائي وأيضا ليتمكن الطلاب الذين سجلوا أن يتطلعوا على ما تم تسجيله في حال كانت لديهم الرغبة في التعديل، وتم الإعلاق النهائي للتسجيل في الجامعات ماء يوم 19 وقامت الوزارة بتحديد موعد الإعلان عن النتائج، والذي تقرر أن يكون الجمعة 23 يوليو 2021.

اختبارات قدرات الجامعات

تقوم الجامعات الكويتية بالاشتراط أن يقوم الطلاب بالانتهاء من اختبارات القدرات قبل أن يبدا التسجيل الإلكتروني في الجامعات، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل وتحديد موعد أداء الاختبار التحصيلي أو المعرفي، ويتم الإعلان عن النتائج في خلال أسبوعين من موعد أداء الاختبار، ويقوم في التسجيل الإلكتروني للجامعات بتقديم ما يفيد باجتياز اختبار القدرات، حيث تقوم عدد من الكليات بقبول درجات من القدرات بحد أدنى 60% نسب نجاح فيها.

بداية التسجيل الإلكتروني في 4 يوليو 2021.

واستمر التسجيل حتى 15 يوليو.

قامت الوزارة بمد أمد التسجيل حتى 19 يوليو 2021.

موعد نتائج قبول الجامعات في 23 يوليو 2021.

كلية الطب 85% فأكثر للفرع العلمي وما يعادله.

طب الأسنان 85% وأعلى.

الصيدلة 80% وأعلى.

الهندسة والبترول 78% وأعلى.

الصحة العامة 75% فأعلى.

العلوم الطبية المساعدة 80% وأعلى.

العلوم الإدارية 70% فأعلى.

الحقوق 90% وأعلى.

العلوم الحياتية 70% وأعلى.

العمار 70%.

الشريعة الدراسات الإسلامية 85%.

العلوم الاجتماعية 90% وأعلى.

التربية 80% وأعلى.

توقيت التسجيل الإلكتروني والإعلان عن النتائجنسب القبول الأولي بجامعات الكويتالاستعلام على رابط portal.ku.edu.kw لقبول جامعات الكويت

يبدا يوم الجمعة استخراج نتائج قبول الجامعات الكويتية إلكترونيا، حيث قامت وزارة التعليم باعتماد الطريقة الإلكترونية في التسجيل والاستعلام حرصا على الاستخدام التكنولوجي بين مؤسسات الوزارة على أن يتم تفعيل رابط الاستعلام بعد أن يتم الإعلان عنها، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يبدا الدخول على رابط portal.ku.edu.kw لقبول جامعات الكويت يقوم الطالب باختيار اللغة العربية. يتم كتابة الرقم المدني. يقوم باختيار ايقونة “بحث”.

“بالرقم المدني” للطلاب يتم الدخول اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 الموافق 13 ذي الحجة 1442 على رابط portal.ku.edu.kw لاستخراج نتائج قبول جامعة الكويت الإلكترونية وذلك لاستخراج قبول الجامعات في الشعبة العلمية وأيضا الشعبة الأدبية في جميع جامعات الكويت بالرقم المدني للطالب بعد أن قامت وزارة التعليم لعالي بإعلان اليوم موعد الإعلان عنها.

يبدأ قبول جامعات الكويت بعد الانتهاء من لتسجيل الإلكتروني في قبول الجامعات في دولة الكويت ابتداء من الجمعة 23 يوليو 2021 الموافق 14 ذي الحجة 1442 حيث قامت الجامعات في دولة الكويت بقبول آلاف لطلاب، ويكون على الطلاب الذين لم يتم قبولهم الجمعة في جامعات الكويت أن يقوموا بالتسجيل المقبل في الجامعات التي تكون درجات القبول فيها اقل.