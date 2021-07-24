أصبحت الرياضية الصينية يانغ قيان، اللاعبة التي تحرز أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو بعد أن نالت لقب بندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار في الرماية، يوم السبت.
وحققت يانغ رقما أولمبيا بتسجيل 251.8 نقطة، بينما حصلت الروسية أنستازيا غالاشينا على المركز الثاني، وذهبت الميدالية البرونزية للسويسرية نينا كريستن.
وكانت غالاشينا تتصدر السباق نحو الميدالية الذهبية حتى الجولة الأخيرة قبل أن تنهار تحت الضغط وتسجل 8.9 نقطة، وهو أقل رصيد لها طوال المنافسات، لتصل في النهاية إلى 251.1 نقطة.
وردت يانغ بتسجيل 9.8 نقطة في المحاولة الأخيرة لتنتزع الميدالية الذهبية وتسجل رقما أولمبيا.
وسجلت النرويجية شانيت هيغ دوستاد رقما أولمبيا في التصفيات وبلغ 632.9 نقطة لكنها لم تنجح لاحقا في الحصول على ميدالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصينية يانغ تفوز بأول ذهبية في أولمبياد طوكيو في الرماية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.