نتائج قبول جامعة الكويت 2021 بالرقم المدني عبر موقع portal.ku.edu.kw

نتائج قبول جامعة الكويت 2021، ننشر لكم زوارنا الكرام رابط نتيجة قبول جامعة الكويت 2021 والذي يبحث عنه الكثيرين من أبناء الكويت والمقيمين علي أراضيها، وذلك للاستفسار والمعرفة عن الموعد المحدد لإعلان النتيجة للالتحاق بالجامعات، حيث من المتوقع الإعلان عن النتيجة اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021م، ولذلك وجب علينا التنويه على أنه من الضروري زيارة الرابط الخاص بالقبول والتسجيل للتعرف على آليات وضوابط الإعلان عن النتيجة، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين والمرشحين من حملة شهادة الثانوية العامة والتي تم الإعلان عنها أول يوليو، والآن من خلال موقع ثقفني سوف نستعرض لكم كل تفاصيل الإعلان عن نتيجة الالتحاق بجامعة الكويت بالرقم المدني.

نتائج قبول جامعة الكويت 2021

من المتعارف عليه أنه بدأ طلب القبول في جامعة الكويت في 4 يوليو 2021 من حملة الثانوية العامة، واستمر التطبيق حتى 15 يوليو، ثم قام مكتب عميد الالتحاق والقبول بجامعة الكويت بتمديد الطلب حتى 19 يوليو 2021، حيث من المنتظر صدور النتيجة للالتحاق في جامعة الكويت اليوم 24 يوليو 2021، وقد شهد محرك البحث عمليات بحثية كثيرة حول موعد إعلان النتيجة.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021

وفرت عمادة القبول والتسجيل رابطًا رسميًا يوفر للطلاب والطالبات الوصل إلى نتيجة أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021 ، حيث يتم طلب نتيجة القبول بالجامعة عن طريق اتباع الخطوات التالية

أولاً، تسجيل الدخول إلى موقع عمادة القبول والتسجيل نتائج قبول جامعة الكويت.

ثانياً، إدخال الرقم المدني كما هو موضح في النافذة التي تفتح أمامك.

ثالثًا، كتابة بيانات الطالب والتحقق من صحتها.

رابعاً، الضغط على أيقونة الاستعلام، والأن ستظهر أمامك كشف به أسماء المقبولين بجامعة الكويت.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قد حددت مسبقًا الشهادات التي ستقبلها وهي:

شهادة الثانوية العامة للنظام الموحد أو ما يعادلها في القسمين العلمي والأدبي.

وشهادة الثانوية الدينية.

وشهادة الدبلوم المدرسي الثانوية خارج الكويت.

المدرسة الثانوية الإنجليزية

والحاصل على شهادة الثانوية الإنجليزية.

والمدرسة الثانوية الفرنسية.

جدول التحويل بين الكليات بجامعة الكويت 2021

تم تدشين إعلان من خلال وزارة التربية والتعليم الكويتية عن جدول مواعيد التحويل بين الكليات بجامعة الكويت ، وذلك للبدء في تلقي طلبات تقديم التحويل لقسم القبول من يوم الأحد 25 يوليو 2021 ظهرًا وتنتهي يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2021 ظهرًا، ونبهت عمادة القبول والتسجيل أنه لن يتمكن أي طالب من التحويل بعد هذا التاريخ المحدد.

ومن خلال ذلك نكون وضحنا لكم زوارنا الاعزاء رابط الاستعلام عن نتائج قبول جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2021-2022.