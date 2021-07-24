التحقيق في وفاة راقصة أجنبية.. عثر على جثتها في شقتها بمصر

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة متحللة لراقصة أجنبية داخل شقتها، في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وقررت النيابة العامة انتداب طبيب شرعي لإجراء تشريح للجثة، لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من قاطني مجمع سكني في التجمع الأول، عن انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وتبين أن الجيران لم يشاهدوا صاحبة الشقة لأيام.

وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة لفتح الشقة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة صاحبة العقار، وهي متعفنة داخل غرفة نومها.

وأشار الفحص الأولي للشقة إلى أن جميع منافذ الشقة سليمة، كما لم توجد آثار بعثرة للأغراض.

وحسبما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر أمني، فقد تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لمسرح الواقعة، تمهيدا لتفريغها لرصد المترددين على الشقة.

وينتظر فريق البحث تقرير الطبيب الشرعي فيما يتعلق بسبب الوفاة، لمعرفة آلية التعامل مع القضية باعتبارها جريمة أو وفاة طبيعية.