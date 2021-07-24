وفيات كورونا في الهند تتجاوز أكثر من 420 ألف وفاة

تجاوزت حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند 420 ألف وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد.

وذكر بيان حكومي أن الهند سجلت السبت 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19 و546 وفاة جراء هذا المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء وصل إلى 420016 حالة.