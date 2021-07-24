الهند تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 31 مليون و332.159 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد إلى 420.016 وفاة.
وأشارت بيانات الصحة إلى تعافى أكثر من 30.5 مليون شخص فى الهند منذ بداية تفشى الوباء.
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