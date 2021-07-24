فتح رابط نتائج القبول في جامعة الكويت 2021 التعليم العالي نتائج جامعة الكويت portal.ku.edu.kw

رابط نتائج القبول في جامعة الكويت 2021 من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، نظراً لتحديد جامعة الكويت موعد إعلان نتائج قبول جامعة الكويت للعام الدراسي 2021-2022، فبعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021، تم فتح التسجيل للناجحين بالصف الثاني عشر للدخول لكليات جامعة الكويت لهذا العام، وذلك خلال الفترة من 4 حتي 21 يوليو 2021 بعد قرار الجامعة بمد فترة التقديم للالتحاق بالجامعة، وقد حددت الجامعة موعد لبدء تقديم طلبات التحويل الداخلي بين كليات الجامعة على أن يتم إلكترونياً، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع، والرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام عن نتائج القبول بالجامعة بالرقم المدني.

الدخول على الموقع الإلكتروني “portal.ku.edu.kw“.

إدخال الرقم المدني.

الضغط على بحث.

رابط الاستعلام عن حالة القبول

موعد إعلان نتائج القبول جامعة الكويت 2021

بعد انتهاء الموعد المقرر للتسجيل وتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للعام الدراسي 2021-2022، بدأ البحث عن موعد إعلان نتيجة القبول التي تقرر أن تكون مساء اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، حيث يقوم الطالب الذي سجل رغبات الالتحاق بجامعة الكويت بالدخول على الرابط الموضح بعالية، وتسجيل الرقم المدني الخاص به والضغط على بحث لتظهر النتائج فور توافرها، لتبدأ مرحلة أخري للراغبين في التحويل الداخلي بين كليات الجامعة.

التحويل الداخلي بين تخصصات كليات جامعة الكويت

تبدأ جامعة الكويت استقبال طلبات التحويل الداخلي بين تخصصات كلياتها، وذلك بدايةً من يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويستمر حتي يوم الإثنين الموافق 26 من نفس الشهر في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يكون التسجيل لطلب التحويل إلكتروني عبر نفس رابط التسجيل للجامعة.

التحويل يكون من تخصص لآخر داخل الكلية على أن يكون الطالب مستوفي للشروط العامة والخاصة المحددة للتحويل.

ستظهر رسالة تفيد التحويل للطالب المستوفي لشروط التحويل.

بالنسبة لدفعات 2017 وما بعدها يسمح لهم التحويل إلكترونياً لمن استوفي الشروط.

الطلاب من دفعات 2016 وما قبلها الراغبين في التحويل عليهم مراجعة مكتب التوجيه والإرشاد التابع لكليته خلال الفترة المحددة للتحويلات.

آلية التحويل الداخليجامعة الكويت

تعتبر جامعة الكويت هي الجهة المنوط بها منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالكويت.

تأسست عام 1966 وتضم نحو 14 كلية بمختلف التخصصات.

وتحتل المرتبة 137 على مستوي الشرق الأوسط بين الجامعات الأكثر تقدماً وتوفيراً للعديد من الخدمات العلمية.

وتهتم الجامعة بنشر وتطوير المعرفة الإنسانية وخلق جيل قادر على القيادة العلمية بما يتناسب مع متطلبات العصر، كما تعمل الجامعة على رفع كفاءة طلابها والعاملين لديها من خلال استحداث أفضل وسائل التعليم الحديثة.