رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021/2022 أسماء المقبولين في جامعة الكويت

رابط نتائج قبول جامعة الكويت يبحث عنها العديد من طلبة الثانوية العامة بالكويت، وذلك لأن نتائج قبول جامعة الكويت يجب أن تظهر اليوم لسبت الموافق 24 يوليو، ويريد جميع الطلبة الحاملين للشهادة الثانوية أن يعرفوا أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021/2022، ولم يتبقى على ظهور نتيجة الثانوية الكويتية سوى ساعات قليلة لكي يعرف كل طالب الجامعة التي سيلتحق بها.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت

قامت جامعة الكويت بتوفير رابط نتائج قبول جامعة الكويت لجميع المتقدمين للكليات الكويتية لكي يقوموا بالاستعلام عن نتيجة القبول عن طريق الرقم المدني ، ويمكنك معرفة النتيجة بسهولة ويسر، وتلك الخطوات هي كالتالي:

نسب قبول جامعة الكويت 2020/2021

بعد معرفة نتيجة القبول يريد الطلبة معرفة نسب قبول جامعة الكويت 2020/2021 في الكليات التي تتبعها، ونسب القبول هي كالتالي:

نسبة قبول كلية الطب هي 85% للقسم العلمي وما يعادله .

نسبة قبول كلية طب الأسنان هي 85% أو أعلي .

نسبة قبول كلية الصيدلة هي 80% أو أعلي .

نسبة قبول كلية الهندسة والبترول هي 78% أو أعلي .

نسبة قبول الصحة العامة هي 75% أو أعلي .

نسبة قبول كلية العلوم الطبية المساعدة هي 80% أو أعلي .

نسبة قبول كلية العلوم الإدارية بنسبة 70% أو أعلي .

نسبة قبول كلية الحقوق هي 90% أو أعلي .

نسبة قبول كلية العلوم الحياتية بنسبة 70% أو أعلي .

نسبة قبول العمار بنسبة 70% أو أعلى .

نسبة قبول كلية الشريعة والدراسات الإسلامية هي 85% أو أعلى.

نسبة قبول كلية العلوم الاجتماعية بنسبة 90% أو أعلي .

نسبة قبول كلية التربية بنسبة 80% أو أعلي .

موعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت

بدأ التقديم على جامعات الكويت يوم 4 من شهر يوليو الحالي وكان من المفترض أن ينتهي في يوم 15 يوليو، ولكن قامت عمادة التسجيل والقبول في جامعة الكويت بتمديد مدة التقديم على كليات جامعة الكويت حتى يوم 19 يوليو، وموعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت يجب أن يظهر اليوم السبت 24 يوليو خلال الساعات القليلة القادمة

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة رابط نتائج قبول جامعة الكويت وعرفنا أيضا نسب قبول جامعة الكويت 2020/2021 وموعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت.