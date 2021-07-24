النائب الأمريكي غريغوري ميكس : الأردن من أقوى حلفاء الولايات المتحدة

دوت الخليج :- قال النائب الأمريكي غريغوري ميكس: أن الأردن من أقوى حلفاء الولايات المتحدة فلقد كان شريكاً يعتمد عليه وهو أحد الحلفاء اللذين نحترمهم جداً .
واضاف في تصريحات صحفية : اعتقد ان العلاقة بين الولايات المتحدة والاردن تزداد قوة ونحن ننظر إلى الأردن كحليف قوي جداً.
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