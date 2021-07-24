إعلان نتائج القبول جامعة الكويت 2021 portal.edu.kw هنا أسماء المقبولين الاستعلام بالرقم المدني

نتائج القبول جامعة الكويت من أهم وأكثر كلمات البحث خلال الساعات الحالية من قبل الطلاب المتقدمين للجامعة والذين يبحثون عبر رابط عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، نتائج التقديم للعام الدراسي الجديد 2022/2021، والتي ينتظرها الطلاب الكويتيين والمقيمين في الكويت بفارغ الصبر، لمعرفة الكليات التي سيلتحقون بها العام القادم، بعد أن خاضوا ماراثون الثانوية العامة ويستعدون لمرحلة جديد وهي المرحلة الأهم المرحلة التي يتم رسم مستقبل الطالب العلمي من خلالها، وينتسب إلي كلية علمية أو أدبية يتعلم بها على مدار أربع سنوات ويتخرج ليعمل في مجال دراسته وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج القبول بجامعة الكويت

تذايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن الاستعلام عن نتيجة القبول لكي يطمئن الطلاب على الكليات التي سيكملون دراستهم الجامعية، من خلالها ودعت جامعة الكويت الطلاب الدخول على رابط الجامعة، وأتباع الخطوات التالية للاستعلام.

الدخول على رابط عمادة القبول والتسجيل بالجامعة portal.edu.kw .

. أختيار اللغة المناسبة للاستعلام.

تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب.

الضغط على زر أستعلام عن النتيجة.

جامعة الكويت تحدد موعد التحويل بين الكليات

بعد أن يتم نشر نسب القبول ونتائج القبول سوف تفتح إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت، رابط التحويل بين الكليات في فترات زمنية محددة للطلاب الراغبين في التحويل من الكليات التي ترشحوا لها إلكترونياً، من خلال رابط عمادة القبول والتسجيل بالجامعة وفق الجدول الزمني الموضوع من قبل لجنة القبول، وفيما يلي جدول مواعيد التحويل بين الكليات.

جدول مواعيد التحويل بين الكليات بجامعة الكويت

يبدأ تقديم طلبات التحويل إلي إدارة القبول من الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد 2021/07/25، حتى الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الإثنين الموافق 2021/07/26، ولن يسمح بالتحويل بعد هذا الموعد.

تنبيهات وملاحظات هامة للطلاب الكويتيين والأجانب

أعلنت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت بعض التنبيهات الخاصة بعملية التحويل بين الكليات بالجامعة، أن الطلاب غير المستوفيين شروط التحويل عليهم استيفاء الشروط، حتى يتمكن من التحويل وتقديم طلب التحويل، وأن هناك بعض الكليات مثل كلية الحقوق والطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، لا يسمح لهم بالتحويل وفقاً لهذا النظام.

التحويل من كلية إلي أخرى يكون بعد أستيفاء شروط التحويل.

الطالب المتجاوز 45 وحدة دراسية فأقل والمستوفي شروط التحويل ستصل له رسالة بالتحويل إلي كلية أخرى.

الطالب المتجاوز 45 وحدة دراسية فأكثر سوف تصله رسالة بقبول طلبه بعد عرضه على لجنة شئون الطلبة.

يسمح للطلبة من 2017 فيما بعد بالتحويل الإلكتروني بعد أستيفاء شروط التحويل.

الطلبة دفعات 2015 وما قبلها عليها تقديم طلب للجامعة في الفترة الزمنية المحددة لها.

الطلاب دفعة 2015 وما بعدها لا يحق لهم التحويل إلي كلية أخرى بعد أجتياز 78 وحدة دراسية.

ضوابط التحويل بين الكليات بجامعة الكويتوزارة التعليم العالي بدولة الكويت

وزارة التعليم العالي بالكويت تعمل على دخول الجامعات الكويتية ضمن الجامعات المصنفة عالمياً، من خلال تبادل الخبرات بين الجامعات الكويتية والجامعات الأمريكية والأوروبية، كي تقدم محتوى علمي عصري يسهم في خلق جيل متعلم تعليم جيد يسهم في نهضة البلاد، من خلال تخريج كوادر بشرية في جميع التخصصات العلمية النادرة والدقيقة.