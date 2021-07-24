السودان.. ميليشيات إثيوبية تختطف 3 سودانيين لطلب فدية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "سودان تربيون"، قالت مصادر سودانية إن المليشيات الإثيوبية اختطفوا أطفالا من قبائل الفلاتة، تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 عامًا، أثناء رعيهم الأبقار قرب القلابات المحازية للمتمة الإثيوبية فى إقليم الأمهرا إلى جهة غير معلومة.

وطبقًا للمصادر، قامت قوات الجيش السودانى والاحتياطى المركزى بتمشيط المنطقة إثر ذلك، بقيادة النقيب بهاء الدين يوسف، من حامية القلابات العسكرية.

وكشفت التحركات العسكرية عن تواجد الأطفال المختطفين فى منطقة "ثلاثة قطاطى" برفقة مليشيا إثيوبية، تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية، نظير إطلاق سراحهم.

كما أشارت الصحيفة السودانية إلى حالة توجس وتأهب قصوى شهدت الحدود السودانية الإثيوبية فى الطريق القارى عند منطقة القلابات السودانية والمتمة الإثيوبية، أمس الجمعة، فى أعقاب إغلاق المعبر لمدة ساعة ونصف بقرار عسكرى فردى دون الرجوع للجنة الأمن.