ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125

تواجه فرق الإنقاذ في الهند صعوبات للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه، مع ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 125 قتيلا.

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125الهند.. مقتل 36 شخصا بانهيارات أرضية جراء الفيضانات بغرب البلاد

وقال خبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ أربعين عاما.

وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على حياة مئات الآلاف من الناس، وسط مخاوف من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.