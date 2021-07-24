استهداف قاعدة للتحالف الدولي في كردستان بطائرة مسيرة

استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية للتحالف الدولية في إقليم كردستان، اليوم السبت.
وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد واين موروتو، في بيان له، إن طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في إقليم كردستان، لافتا إلى أن الهجوم لم يوقع إصابات أو أضرارا.
وأضاف “الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظ بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس”، موضحاً أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية.
ويأتي الاستهداف بالتزامن مع استئناف الجولة الاستراتيجية الرابعة والأخيرة بين العراق والولايات المتحدة.
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