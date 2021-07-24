تونس.. رقم قياسي جديد يجسد أزمة كورونا

في مؤشر جديد على تدهور الوضع الصحي في تونس، سجلت البلاد زيادة يومية قياسية في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، السبت، إن تونس سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 317 وفاة لأسباب لها علاقة بـ"كوفيد 19"، وهي زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما زاد المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء.

وامتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها، وهناك نقص في إمدادات الأكسجين، فيما تسير حملة التطعيم ببطء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في تونس، هي الأعلى في إفريقيا والعالم العربي حاليا.

وارتفع إجمالي الإصابات في تونس منذ بدء الجائحة إلى حوالي 560 ألفا، بالإضافة إلى أكثر من 18300 وفاة بين السكان البالغ تعدادهم 11.6 مليون نسمة.

والأربعاء أمر الرئيس قيس سعيّد الجيش التونسي بتولي إدارة الاستجابة الوطنية للوباء.

وذكرت وكالة أنباء "تونس إفريقيا" الرسمية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أمر حكام 9 مناطق بتسخير المستشفيات الخاصة لخدمة مرضى "كوفيد 19"، عندما ينفد الأكسجين في المستشفيات العامة.

وأرسلت عدة دول أوروبية وعربية مساعدات طبية وأكثر من 3 ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الجاري، لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا.