العراق لـ واشنطن: لسنا بحاجة إلى أى قوة أجنبية

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الذى نقلته "السومرية نيوز"، قال الأعرجى: "أكدنا للجانب الأمريكى عدم حاجة العراق لأى قوة قتالية أجنبية على أراضيه، وسيكون يوم 31 يناير 2021، له طعم خاص".

وبحسب الوكالة، أكدا العراق وأمريكا لأهمية محاربة "عصابات داعش"، وذلك خلال اجتماع عقد فى العاصمة واشنطن، وحضره مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمرى.