الصين تفرض عقوبات انتقامية على مسؤولين ومنظمات أمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، شملت القائمة السوداء لبكين، وزير التجارة الأمريكية السابق ويلبر روس، ورئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين كارولين بارثولوميو، والمجلس الديمقراطى لهونج كونج وهو منظمة غير حكومية، وصوفى ريتشاردسون رئيسة القسم الصينى لدى منظمة "هيومان رايتس ووتش".
وكانت واشنطن تعهدت فى وقت سابق من هذا الشهر بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية فى هونج كونج، وفرضت عقوبات على 7 مسؤولين بالحكومة الصينية. كما حذرت الشركات بأن القيام بنشاط فى هونج كونج ينطوى على مخاطر متزايدة.
وتشير العقوبات الأخيرة إلى أن الصين نفذت قانونًا مررته مؤخرًا لمواجهة العقوبات الأجنبية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن العقوبات.
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