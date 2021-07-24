طريقة عمل البسبوسة المرملة بالمكونات المضبوطة مثل الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة المرملة، تعتبر البسبوسة من الحلويات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات والفتيات المقبلة على الزواج، لمعرفة الطريقة الصحيحة والمكونات المضبوطة لعمل أفضل صينية بسبوسة، حيث تعتبر البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تتمتع بشهرة جداً في العالم العربي كله، والتي نجدها متواجدة بقوة في المناسبات المختلفة، سواء حفلات أعياد الميلاد والأعياد والأفراح وغيرها، وهناك الكثير من أنواع وأصناف البسبوسة التي يمكن من السهل جداً عملها في البيت، ومن بين تلك الأصناف البسبوسة المرملة الشهية ذات الطعم الخطير، من سر نجاح البسبوسة أن يكون قوامها رملي دايب في الفم، وهذا ما يجعل البسبوسة تختلف عن غيرها من الحلويات، ومن خلال موقعنا المتميز ثقفني قررنا أن نقدم لكل الأمهات وربات البيوت أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة.

2 كوب من سميد البسبوسة.

كوب سكر مطحون.

2 كوب كبير زبادي.

نصف كوب زيت.

6 ملاعق كبيرة جوز الهند مبشور.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ذرة ملح.

لوز مقطع أصناف.

في البداية نحضر وعاء ونضع فيه السميد والسكر والبيكنج بودر وذرة الملح وجوز الهند ونقلبهما.

نضيف الزبادي والزيت وتعجن المكونات باليدين لتتجانس المكونات، ويصبح القوام رملي.

نحضر صينية مناسبة وتدهن بالقليل من السمن، ونفرد فيه مقدار البسبوسة ونساويها باليدين.

نقطع البسبوسة مربعات صغيرة، وفي كل مربع نضع نصف من اللوز.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتتحمر.

تخرج الصينية من الفرن ويسكب عليها الشربات الساخن وهي ساخنة أيضاً، ثم تترك لتبرد وتقطع وتقدم.

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

نصف ملعقة كبيرة ماء الورد

مكونات البسبوسة المرملة:طريقة التحضير:مكونات قطر البسبوسة:طريقة التحضير:

نحضر قدر مناسب ونضع فيه السكر مع الماء، ويرفع القدر على النار حتى يغلي ويذوب السكر، مع الحرص على عدم تقليب السكر يترك ليذوب على النار.

ثم نضع الليمون وماء الورد والفانيليا، ويترك المزيج يغلي من جديد لمدة خمسة دقائق ليثقل قليلا.