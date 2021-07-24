رابط التسجيل في حافز لأول مرة 1442

يبحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في حافز لأول مرة عبر محرك البحث”جوجل”، وقد تزايدت معدلات البحث عن هذا الموضوع على مواقع التواصل الإجتماعي نظراً لأهميته لدى الجمهور السعودي، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أطلقت برنامج حافز ليساعد ويدعم المواطن السعودي على الحصول على فرصة عمل تناسب قدراته ومؤهلاته، ويُعد “حافز” أحد أبرز وأهم البرامج التي قدمتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة التي تقف بجانب المواطنين السعوديين ومساعدتهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم وتدريبهم من خلال دورات تدريبية بالإضافة إلى مبالغ مادية حتى يجد الوظيفة المناسبة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في حافز كما كتبنا لكم في مقال سابق عن رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل، فإلى نص المقال.

رابط التسجيل في حافز لأول مرة

يُمكن لكل مواطن سعودي يرغب في البحث عن فرصة عمل مناسبة له أن يقوم بالتسجيل في برنامج حافز عبر خطوات بسيطة فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً ادخل إلى الموقع الرسمي لبوابة طاقات .

. ثانياً اكتب رقم الهوية الوطنية ثم رقم الجوال.

ثالثاً الموافقة على جميع الشروط.

رابعاً كتابة رقم التحقق.

خامساً اضغط على إرسال طلب، وف حالة القبول سيتواصل معك صندوق تنمية الموارد البشرية.

شروط التسجيل في حافز

هناك العديد من الشروط التي وضعها برنامج “حافز” من أجل قبول المتقدمين من المواطنين السعوديين، وإليكم أبرز الشروط المطلوبة كالتالي:

أولاً لابد أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً يتراوح عمر المتقدم بين 20 إلى 60 عام.

ثالثاً لا يجوز أن يكون المتقدم عاملاً بالقطاع الحكومى أو الخاص.

رابعاً لا يكون لديه معاش أو تعويض من جهة العمل.

خامساً لا يجوز أن يكون المتقدم ما زال طالب في أحد المراحل التعليمية بالمدرسة أو الجامعة .

سادساً لا يكون له سجل تجاري.

سابعاً أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالمملكة ولا يكون قد خرج منها آخر 10 شهور قبل التقديم.

وقد وضعت الحكومة السعودية هذه الشروط من أجل فرز كافة المتقدمين وحتى تصل مبالغ الدعم إلى مستحقيها.