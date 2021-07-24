رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان موقع وزارة التربية ولاية الخرطوم عبر moe.gov.sd

رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد ظهور نتائج الأساس 2021، والتي ظهرت بالفعل في بعض الولايات، وجاءت نسبة النجاح مرتفعة مقارنةً بالأعوام السابقة، فقد قامت ولاية كردفان بإعلان النتيجة بنسبة نجاح 77.6%، ولذلك كثر البحث من قبل الطلاب والطالبات في السودان عن رابط نتيجة شهادة الأساس 2021، خاصةً ولاية الخرطوم والتي بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، ولا تزال وزارة التربية السودانية تواصل عمليات الفرز والتدقيق، وتصحيح الأوراق ورصد الدرجات والتجميع، تمهيداً لتغذية أجهزة الحاسب بهذه البيانات، وبعدها يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية السودانية، لذلك سوف نفرد الحديث في هذا المقال عن رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان، وطريقة الاستعلام عن النتائج بالشرح والتفصيل.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2021

يبحث الكثير من الطلاب السودانيين عن طريقة ورابط رسمي يعرفون من خلاله النتيجة، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالسودان في توفير رابط ليتم رفع النتائج عليه، وبالفعل ظهرت النتيجة في بعض ولايات السودان، وتتم حالياً عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة في الولايات التي لم تعلن النتيجة بعد، مثل ولاية الخرطوم والتي بها أكبر عدد من الطلاب، وتعطي وزارة التربية والتعليم السودانية مهمة رفع النتيجة للولايات، وقد نجحت وزارة التربية في عقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب إصابة أحد من الطلاب والقائمين على الامتحانات بفيروس كورونا، فقامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد واستخدام الكحول المطهر.

آلية الاستعلام من خلال رابط وزارة التربية

يستطيع الطالب والطالبة معرفة نتيجتهم وهم جالسون في أماكنهم بكل سهولة. دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسات التعليمية. ودون الحاجة للتعرض للازدحام وخطر العدوى بفيروس كورونا. حيث أن الوزارة وفرت رابط رسمي يتم من خلاله معرفة النتائج بكل سهولة. لذلك سنقدم لكم خلال السطور القليلة القادمة آلية معرفة النتائج من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي. بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي: