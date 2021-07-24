انتصار "ساحق" لمنتخب كرة اليد المصري في طوكيو

حقق المنتخب المصري لكرة اليد انتصارا مهما في افتتاح مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، يوم السبت.

وفاز المنتخب المصري بنتيجة 37-31 على نظيره البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتا.

وتضم المجموعة أيضا السويد والدنمارك واليابان والبحرين، بالإضافة لمصر والبرتغال.

وبتجاوز البرتغال "الصعب"، أصبحت مصر قريبة بشكل كبير من الوصول لربع نهائي البطولة.

وكان المنتخب البحريني قد خسر بصعوبة أمام السويد، بنتيجة 31-32، في افتتاح مباريات المجموعة يوم السبت.

وستواجه مصر منتخب الدنمارك، في المباراة المقبلة يوم الاثنين، بينما ستواجه البحرين منتخب البرتغال.