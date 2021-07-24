في حلبة الجودو.. أول ذهبية لليابان في أولمبياد طوكيو

فاز ناوهيسا تاكاتو بنهائي الجودو لوزن 60 كيلوغراما، ليمنح اليابان صاحبة الضيافة، أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، السبت.
وتغلب تاكاتو على التايواني يانغ يونغ وي في النهائي، ليعزز قوة اليابان في هذه الرياضة التي نشأت بالبلاد.
ونال يلدوز سميتوف من كازاخستان والفرنسي لوكا مكيدزه، ميداليتين برونزيتين.
وفي نفس الرياضة، فشلت اليابانية فونا توناكي بتكرار إنجاز مواطنها تاكاتو، واكتفت بفضية الجودو لوزن 48 كغ فئة النساء.
وحققت الكوسوفية دستريا كراسنيكي الذهبية في تلك الفئة، وهي الذهبية الثانية في تاريخ كوسوفو، بينما ذهبت البرونزية لمنافستين من منغوليا وأوكرانيا.
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