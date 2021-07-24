روحانى يعترف بوجود مشكلات فى خوزستان

جدة - نرمين السيد - أقر الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، بالمشكلات الموجودة فى محافظة خوزستان، قائلاً إن نائبه والمسؤولين الآخرين حضروا ميدانيًا إلى هناك، للحد من المشكلات التى تتعرض لها حاليًا، داعيًا الى الاستمرار فى معالجة مشاكل هذه المحافظة طبقًا لتوجيهات الزعيم الإيرانى على خامئنى، والتى أعلنها أمس الجمعة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال روحانى خلال افتتاح مشاريع وطنية تابعة لوزارة الطاقة عبر آلية الفيديو، اليوم السبت، أكد روحانى، أن المسؤولين فى البلاد يولون أهمية خاصة لمحافظة خوزستان وأهاليها، مشيرًا الى أن هذه المحافظة الحدودية المعطاءة مهمة جدًا، كما أن أبناءها مدافعون حقيقيون عن إيران وشعبها. وأضاف روحانى: "إننا نشهد اليوم أن أهالى خوزستان يعانون المشاكل اليوم بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة موضحًا أن الحرارة الشديدة أدت إلى تجفيف المنابع التى تغذى السدود، وبالنتيجة تسبب ذلك بمشاكل للمواطنين". وتابع الرئيس الإيرانى، أنه "حتى الآن تم تقليل جزء من هذه المشاكل، على أمل استمرار الجهود لحل هذه المشاكل، حيث توجه نائب رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والعديد من المسؤولين الى محافظة خوزستان لهذا الغرض".

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