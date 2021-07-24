طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في البيت بكل سهولة

البسكويت هو نوع من أنواع المقرمشات الشهية، والتي يفضلها الجميع كباراً وصغاراً، وهناك الكثير من أنواع البسكويت ومن بينها بسكويت الشاي، والذي يقدم عادة بجانب كوب الشاي أو اللبن، وهو من أنواع البسكويت التي يفضلها الأطفال ولا يرغبون في تناول شيء غيره، وتحاول كل الأمهات أن تقوم بإعداد بسكويت الشاي في البيت بنفسها، ولكنها تعتقد أنه أمراً صعباً وليس سهل عليها، ولكن في الحقيقة أن طريقة البسكويت السادة للشاي سهلة جداً للغاية، ويمكن لأي شخص إعداده، ومكوناته غير مكلفة ومتوفرة في البيت، وإليكم الآن في هذا المقال طريقة عمل البسكويت الشاي السادة بكل سهولة في البيت لإسعاد العائلة. مكونات البسكويت الشاي السادة: 2 كوب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

نصف كوب سكر مطحون.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة زيت.

كيس فانيليا.

بيضة واحدة.

ذرة ملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء مناسب ونضع فيه مقدار الملح والبيكنج بودر ونقلبهما معاً.

في وعاء أخر نضع البيضة والفانيليا والسكر، ونضربهما من خلال المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي لونه فاتح.

نضيف الزيت والزبدة ونظل نخفق لمدة خمسة دقائق لتتجانس المكونات.

ننزل بمقدار الدقيق والبيكنج بودر في المكونات السائلة، ونعجنهما باليدين لتصبح العجينة طرية ملساء.

نحضر صينية ونفرد فيها ورق الزبدة، ويتم تشكيل العجينة بالشكل المرغوب فيه، سواء بالقطاعة أو من خلال كيس الحلواني، ونرصه في الصينية

في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 نضع البسكويت لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويتحمر البسكويت.

يترك البسكويت ليبرد تماماً، ثم يقدم بجانب كوب شاي أو كوب لبن. مكونات بسكويت العشر دقائق: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب زبدة طرية.

كيس بكينج فانيليا.

بيضة. طريقة التحضير: في طبق نضع البيضة والسكر والزبدة والسكر، ونخفقهما من خلال المضرب الكهربائي ليصبح القوام هش وفاتح اللون.

ننزل بمقدار الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق لتصبح العجينة متجانسة.

تجمع العجينة في ايدين وتشكل على هيئة أسطوانة وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين.

تقدم العجينة بالسكينة لشرائح رفيعة، وتوضع في الصينية مع ترك المسافة بين كل واحدة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق، حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

يقدم بسكويت العشر دقائق وهو بارد مع كوب الشاي. مكونات البسكويت الشاي السادة:طريقة التحضير:مكونات بسكويت العشر دقائق:طريقة التحضير: الوسوم

البسكويت هو نوع من أنواع المقرمشات الشهية، والتي يفضلها الجميع كباراً وصغاراً، وهناك الكثير من أنواع البسكويت ومن بينها بسكويت الشاي، والذي يقدم عادة بجانب كوب الشاي أو اللبن، وهو من أنواع البسكويت التي يفضلها الأطفال ولا يرغبون في تناول شيء غيره، وتحاول كل الأمهات أن تقوم بإعداد بسكويت الشاي في البيت بنفسها، ولكنها تعتقد أنه أمراً صعباً وليس سهل عليها، ولكن في الحقيقة أن طريقة البسكويت السادة للشاي سهلة جداً للغاية، ويمكن لأي شخص إعداده، ومكوناته غير مكلفة ومتوفرة في البيت، وإليكم الآن في هذا المقال طريقة عمل البسكويت الشاي السادة بكل سهولة في البيت لإسعاد العائلة. مكونات البسكويت الشاي السادة: 2 كوب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

نصف كوب سكر مطحون.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة زيت.

كيس فانيليا.

بيضة واحدة.

ذرة ملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء مناسب ونضع فيه مقدار الملح والبيكنج بودر ونقلبهما معاً.

في وعاء أخر نضع البيضة والفانيليا والسكر، ونضربهما من خلال المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي لونه فاتح.

نضيف الزيت والزبدة ونظل نخفق لمدة خمسة دقائق لتتجانس المكونات.

ننزل بمقدار الدقيق والبيكنج بودر في المكونات السائلة، ونعجنهما باليدين لتصبح العجينة طرية ملساء.

نحضر صينية ونفرد فيها ورق الزبدة، ويتم تشكيل العجينة بالشكل المرغوب فيه، سواء بالقطاعة أو من خلال كيس الحلواني، ونرصه في الصينية

في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 نضع البسكويت لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويتحمر البسكويت.

يترك البسكويت ليبرد تماماً، ثم يقدم بجانب كوب شاي أو كوب لبن. مكونات بسكويت العشر دقائق: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب زبدة طرية.

كيس بكينج فانيليا.

بيضة. طريقة التحضير: في طبق نضع البيضة والسكر والزبدة والسكر، ونخفقهما من خلال المضرب الكهربائي ليصبح القوام هش وفاتح اللون.

ننزل بمقدار الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق لتصبح العجينة متجانسة.

تجمع العجينة في ايدين وتشكل على هيئة أسطوانة وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين.

تقدم العجينة بالسكينة لشرائح رفيعة، وتوضع في الصينية مع ترك المسافة بين كل واحدة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق، حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

يقدم بسكويت العشر دقائق وهو بارد مع كوب الشاي. مكونات البسكويت الشاي السادة:طريقة التحضير:مكونات بسكويت العشر دقائق:طريقة التحضير:

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