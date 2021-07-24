فضية تونسية.. تفاصيل أول ميدالية للعرب في أولمبياد طوكيو

أحرز لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو، وزن 58 كغ لفئة الرجال، بعد خسارته في اللحظات الأخيرة بالمباراة النهائية السبت.
وحقق الجندوبي الميدالية الأولى للعرب في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه بالفضية، أثر هزيمته أمام خصمه الإيطالي فيتو ديلاكيلا في المباراة النهائية السبت.
وكان الجندوبي متقدما حتى الثواني الأخيرة من اللقاء، عندما قلب ديلاكيلا النتيجة، بضربتين متتاليتين، لينتصر بنتيجة 16-12.
وكان الجندوبي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه بطل العالم في الرياضة، النجم الكوري الجنوبي جون جانغ في نصف النهائي، في وقت سابق السبت.
وكانت تونس قد حصلت على برونزية في رياضة التايكواندو، في دورة ألعاب ريو دي جانيرو 2016، بفضل أسامة الوسلاتي في فئة 80 كغ.
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