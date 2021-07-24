المديرية العامة للجوازات تحدد أهم خدمات الجواز السعودي من قائمة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن خدمات الجواز السعودي الذي تقدمه قائمة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية، أقدمت المديرية على تفعيل خدمة تواصل لتقديم الخدمة للمواطنين الذين يواجهون مشاكل تقنية في تلقي الخدمة عبر منصة أبشر، خدمة “واصل” هذه الخدمة تقدم بالتعاون بين أكثر من جهة وهي الإدارة العامة للجوازات ومؤسسة البريد السعودي “واصل” ومركز المعلومات الوطني، من أجل تقديم خدمة توصيل الجواز السعودي بعد تجديده من منصة أبشر الإلكترونية، وهذه الخدمة تقدم في مرحلتها الأولى في العاصمة الرياض فقط، وفيما يلي أهم الخدمات التي يمكن تقديمها عبر تواصل هي الأتي.

الخدمة الرئيسية هي أصدار وتجديد جواز السفر. مشكلات أصدار وإلغاء تصاريح السفر. الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر.

أحضار ما يثبت تجديد جواز السفر السعودي عن طريق منصة أبشر الإلكترونية.

أحضار صورة من نموزج أشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد من منصة أبشر.

أحضار الجواز القديم وتسليمه إلي موظف البريد.

التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

سداد الرسوم المقررة من قبل الجهة مقدمة الخدمة للتواصل.

أصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمدة خمس سنوات بقيمة 300 ريال سعودي. أصدار وتجديد الجواز السعودي لمدة عشر سنوات بقيمة 600 ريال سعودي.

الدخول على رابط مصة أبشر الإلكترونية.

الدخول على خدمات ومنها إلي الخدمات الإلكترونية للأفراد.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة خدماتي أدخل على خدمة تجديد جواز السفر السعودي.

تسجيل اسم طالب الخدمة.

قم بالاطلاع على بيانات جواز السفر ثم قم بتأكيدها.

قم بتحديد المدة الزمنية ” خمس سنوات، عشر سنوات” التي ترغب في التجديد بها.

قم بتحديد المكان الذي ترغب في أستلام جواز السفر فيه من خلال خدمة تواصل.

قم بتأكيد الطلب من خلال الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

أضغط على تأكيد الطلب وقم بطباعة النسخة المصورة من الجواز ليتم تسليمها إلي مندوب البريد عن أستلام الجواز الجديد.

خدمات الجواز السعودي عبر تواصلما هي شروط تقديم خدمة تواصلما هي قيمة رسوم أصدار أو تجديد جواز السفرطريقة تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر الإلكترونية