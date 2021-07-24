ما بين فشل الفرنسي أنطوان غريزمان في ترك بصمة حقيقية مع برشلونة، ورغبة النادي الكتالوني في التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، قد يكون وقت الرحيل قد حان للمهاجم الأعسر.
وفقا لصحيفة "سبورت" الصادرة من برشلونة، فإن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان يرغب بالعودة لفريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني، ولن يوافق على الانتقال لأي ناد سواه.
وبدأ برشلونة مفاوضات جادة مع أتلتيكو مدريد، لإتمام صفقة تبادل تشمل رحيل غريزمان لأتلتيكو، وانتقال الإسباني ساؤول نيغيز إلى "كامب نو".
ووفقا للصحيفة، فلم يمانع غريزمان (30 عاما) بخطوة برشلونة لوضعه على قائمة الانتقالات، لكنه اشترط أن تكون الوجهة بطل الدوري الإسباني حصرا.
وفشل "غريزو" منذ قدومه إلى برشلونة عام 2019، في ترك بصمة له في الفريق، كما عانى النادي راتبه الذي يتجاوز 20 مليون يورو سنويا.
ومن ناحية أخرى، يأمل أتلتيكو بالظفر بخدمات لاعبه السابق، مستغلا الأزمة المادية التي يعانيها برشلونة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "العودة" أو البقاء.. غريزمان حسم موقفه مع برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.