العراق يدرس إنشاء سد مشترك مع إيران فى شط العرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، إن "الطاقات المتدفقة من نهر دجلة تبدو جيدة، حيث تصل الكميات المطلوبة إلى سد الموصل".

كما عقب ذياب على مسألة حسم ملف المياه مع الجانب الإيرانى، قائلاً: "إن هناك وعودًا بعد تشكيل الحكومة الإيرانية بأن تكون هناك زيارة مهمة جدًا إلى إيران، بسبب الحاجة إلى تفاهمات ومحادثات فنية لكثير من النقاط المعلقة".

وأشار متحدث الموارد المائية العراقية إلى أن بعض النقاط "تستوجب دراستها بشكل فنى تفصيلى، بغرض الوصول إلى قاعدة مقبولة، لاتخاذ قرارات مناسبة".