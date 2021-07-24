خطوات تسجيل الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة من التأهيل الشامل و التقارير الطبية المطلوبة

تسجيل الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة الآن يبحث الكثيرمن أهالي المملكة العربية السعودية، عن طريقة تسجيل الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة من التأهيل الشامل، وتعد خدمة تقييم الإعاقة من الخدمات المميزة، التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأفراد المعاقين والمصابين، بالأمراض التي تسبب لهم عدم القدرة على العمل الطبيعي، وتم تضمين تلك الخدمة بشكل رسمي، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمهم للحصول على حياة كريمة، ويستطيع ذوي الإعاقة تقديم طلب، للحصول على خدمة تقييم الإعاقة بشكل إلكتروني، وتقوم الوزارة بصرف راتب لهذه الفئات بهدف مساعداتهم في تلبية احتياجاتهم، وتحمل نفقات المعيشة وذلك تبعا لمراكز التأهيل الاجتماعي والمهني في المملكة، ويمكن الاطلاع علي كيفية التسجيل في الـتأهيل الشامل 1442 وشروطه في السعودية.

خطوات تسجيل الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة من التأهيل الشامل

يمكن تسجيل الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة بشكل مباشر، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد قم بالنقر على تسجيل الدخول. قم بكتابة رقم الهوية و كلمة المرور الخاصة بالحساب، ثم النقر على دخول. عليك باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على خدمة تقييم الإعاقة. ثم بعد عليك اختيار أيقونة الدخول إلى الخدمة. سوف يتم جميع الإعاقات المسجلة في النظام إن كان الشخص مسجلًا في النظام. يجب النقر على تقديم طلب، في حالة إن أراد الشخص تقديم طلب الإعاقة. وأخيرا قم بالنقر على أيقونة التالي، ثم سيتم التسجيل في الخدمة.

التقارير الطبية المطلوبة للتقديم لخدمة تقييم الإعاقة

يستطيع الأفراد إرسال كافة التقارير الطبية التي تثبت وجود حالة إعاقة من خلال الخطوات التالية:

أن يقوم الفرد بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. ثم بعد قم بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور. أدخل إلى خدمة تقييم الإعاقة. عليك اختيار الفرع المراد استخدامه لتوجيه الطلب، ثم النقر على زر إضافة تقرير. قم بتحديد المنطقة والمستشفى الصادر منها التقرير،ثم تسجيل تاريخ التقرير. ارفق صورة التقرير الطبي واضحة. ثم بعد النقر على أيقونة إضافة تقرير طبي، وبعد ذلك أنقر أيقونة التالي. قم بالضغط على زر إغلاق. سوف يتم عرض شهادة التعريف المصدرة. إن لم يوجد للشخص تقرير طبي جاهز لإرفاقه، فيمكن اختيار لا يوجد تقرير. سيتم طباعة خطاب تحويل لأحد المستشفيات المعتمدة للوزارة، ولكن يجب اختيار المستشفى أولًا، والنقر على طباعة.

خدمة تقييم الإعاقة تم قبول الطلب

خدمة تقييم الإعاقة هي خدمة إلكترونية، تمكن الأشخاص أصحاب الإعاقات المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية، من تقديم طلبات التحديث لبياناتهم أو تسجيل أشخاص غير مسجلين بالوزارة، وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من الخدمات المقدمة، للأشخاص المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن للحصول على خدمة تقييم الإعاقة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية، وفي حالة قبول الطلب ستصل رسالة للمواطن مضمونها “تم قبول الطلب” لتؤكد قبول طلب المتقدم في برنامج التأهيل الشامل.