البنك الأهلي السعودي وأهم مميزات تطبيق الأهلي موبايل

يسعى البنك الأهلي السعودي دائماً إلى التطور والتقدم في الخدمات المقدمة للعملاء وذلك لتوفير أفضل خدمة كما يحرص البنك على توفير الوقت والجهد للعملاء عن طريق الخدمات الإلكترونية المقدمة والتمكن من إنجاز أعمالهم بدون الحاجة إلى زيارة أحد أفرع البنك ويقدم البنك خدمة الأهلي موبايل وهي خدمة مميزة وتقدم العديد من الخدمات للعملاء ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في تطبيق خدمة الأهلي موبايل وماهي المتطلبات وماهي المزايا والخدمات التي يمكن إنجازها عبر الأهلي موبايل.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك أو تحميل التطبيق.

يقوم العميل المواطن بتسجيل رقم هويته أما المقيم فيقوم بتسجيل رقم الإقامة الخاصة به.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

وللتسجيل يتوجب عليك كتابة الاسم وكلمة المرور.

سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك بها رمز التفعيل يتوجب عليك إدخاله مع التأكد من صحته وبذلك يكون تم التسجيل في الخدمة.

خطوات التسجيل في خدمة الأهلي موبايلأهم المتطلبات حتي تتمكن من التسجيل بالخدمة

يتم طلب عدد بسيط من الطلبات اللازمة للتسجيل في الأهلي موبايل وهذه المتطلبات هي رقم بطاقة مدي البنك الأهلي والرقم السري لها أو رقم بطاقتك الائتمانية والرقم السري ورقم الجوال الخاص بك والمسجل من خلال الفرع حيث يتوجب توافر هذه المتطلبات أثناء التسجيل في الخدمة.

الحصول على كشفت حساب لجميع العمليات المصرفية التي قمت بها ويتم إرسال كشف الحساب الإلكتروني عبر بريدك الإلكتروني.

التمكن من وقف بطاقة مدي وإعادة إصدارها.

سوف يكون لديك القدرة على تغيير حد العمليات الشرائية.

بعد أن تقوم بتحديث انتهاء الهوية الخاصة بك عبر وزارة الداخلية سوف تمكنك الخدمة من تحديث الهوية للمواطنين بسجلات البنك.

التمكن من الحصول على رقم الحساب الدولي lBAN .

يساعد التطبيق في إجراء جميع الحوالات المحلية والدولية.

التمكن من إجراء جميع عمليات السداد مثل سداد الفواتير وسداد واسترداد المدفوعات الحكومية وغيرها.

يستخدم في إجراء جميع العمليات الخاصة ببطاقتك الائتمانية مثل تنشيط البطاقة وطلب بطاقة وتعيين وتغيير الرقم السري للبطاقة والتمكن من السحب النقدي.

الحصول على تفاصيل تمويل الأهلي التأجيري وسداد أقساطه والحصول على معلومات التمويل العقاري والشخصي بالبنك.

التمكن من استخدام خدمات الاستثمار والاكتتاب وكل هذا إلى جانب العديد من الخدمات الإضافية الأخري.

المزايا والخدمات التي يمكن إنجازها عبر تطبيق الأهلي موبايل