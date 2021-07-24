السودان يغلق المعبر الحدودى مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره موقع "سودان تربيون"، فقد أغلقت السلطات السودانية المعبر الحدودى بمدينة القلابات السودانية الواقعة فى محلية باسندة، بعد اختفاء النقيب بهاء الدين يوسف، قائد منطقة القلابات العسكرية، أثناء ملاحقته مليشيات اثيوبية اختطفت ثلاث أطفال سودانيين من داخل الحدود يوم الجمعة".

وكانت المليشيات الإثيوبية اقتادت أطفالاُ من قبائل الفلاتة، تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة، أثناء رعيهم الأبقار قرب القلابات المحاذية للمتمة الإثيوبية فى إقليم الأمهرا، إلى جهة غير معلومة.

وبحسب الصحيفة السودانية، كشفت التحركات العسكرية السودانية عن تواجد الأطفال المختطفين فى منطقة "ثلاثة قطاطى"، حيث كانوا برفقة مليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.