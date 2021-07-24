أمريكا تعزى الصين فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمريكى رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم التعازى للصين إثر الفيضانات التى تعرضت لها البلاد وأدت إلى خسائر بشرية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".





وقال المسؤول الأمريكى إن ويندى شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكى، ستقدم التعازى للشعب الصينى خلال الزيارة التى من المقرر أن تقوم بها إلى بكين، غدا الأحد.

وتابع: "ستستغل شيرمان زيارتها المقبلة إلى الصين لتقديم التعازى للصين، إثر الفيضانات التى تتعرض لها الدولة الآسيوية".

وقال المسؤول الأمريكى الرفيع، إن نائبة وزير الخارجية ستعبّر عن تعازيها للشعب الصينى إثر فقد الأرواح ووجود العديد من المفقودين فى الفيضانات التى شهدتها البلاد.

ووفقا لإحصائيات، أمس الجمعة، فإن عدد ضحايا الفيضانات فى مقاطعة هينان وصل إلى 51 شخصا.

وتشير تقديرات السلطات الصينية إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الفيضانات تقدر بـ 10 مليار دولار أمريكى.

وحدثت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها مقاطعة هينان، ونتج عنها تضرر مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، بينما تم إجلاء مئات الآلاف من المواطنيين إلى مناطق آمنة.