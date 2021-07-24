أدرعي : تسلل 5 أشخاص من الأردن

دوت الخليج : قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على تويتر إنه "خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات جيش الدفاع خمسة مشتبه فيهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم الذي لم يكن مسلحا".

وأشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تقوم "بأعمال تمشيط واسعة"، وقامت "بإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم".