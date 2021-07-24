أعلنت العلاقات العامة بمقر القدس التابع للحرس الثورس الإيراني بجنوب شرق البلاد، مقتل 4 من قوات المقر أمس باشتباك مع من وصفهم الحرس بـ"الأشرار" بمنطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.
وأوضحت العلاقات العامة لمقر القدس للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق.
وتقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات بجنوب شرق البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.