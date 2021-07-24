مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات بجنوب شرق البلاد 

أعلنت العلاقات العامة بمقر القدس التابع للحرس الثورس الإيراني بجنوب شرق البلاد، مقتل 4 من قوات المقر أمس باشتباك مع من وصفهم الحرس بـ"الأشرار" بمنطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضحت العلاقات العامة لمقر القدس للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق.

وتقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.