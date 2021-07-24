نتيجة الثانوية الفنية التجارية برقم الجلوس 2021، قد قامت الجهة المختصة بالتعليم الفني في مصر وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار إعلان رسمي أوضحت فيه أن كل اللجان المسئولة عن تصحيح أوراق اختبارات طلاب وطالبات التعليم الفنى والدبلومات والمتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية تقوم بتقدير درجات الطلاب في اختبارات الدبلومات الفنية الخاصة بهم، وقد اضافت في الإعلان أيضًا أن العدد الكلي للطلاب المرشحين لجميع الدرجات قد وصل إلى خمسين ألف وذلك في أربعة وعشرين لجنة من اللجان القطعية المتواجدة في أنحاء الجمهورية.

اعتماد نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021

يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021 من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الدبلومات الفنية يشعرون بالحماس تجاه معرفة نتائجهم بعد أن أدوا كافة اختباراتهم لهذا العام، وجاء نتيجة لذلك أن معدلات البحث عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية بالإضافة إلى دبلوم التجارة الخاص بعام 2021 لكلا من نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وقد تم ذكر انه بمجرد الانتهاء من اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنتائج سوف يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية لهذا العام الدراسي 2021.

معرفة نتائج الدبلومات الفنية من خلال الاسم ورقم الجلوس

إن الدبلومات الفنية لها أهمية كبيرة لدى الكثير من العائلات مثل التعليم الثانوي العام حيث أنه من خلالها يتحدد مستقبل الطالب ما إذا كان سيلتحق بكلية جامعية أم لا وسيتوقف في مسيرته التعليمية على المستوى المتوسط فقط حيث انه لكل طالب وطالبة فرصة للالتحاق بكلية تجارة من خلال الثانوية التجارية مما أن له فرصة في الالتحاق بكلية الهندسة من خلال الثانوية الصناعية وفي كلا الحالتين يجب أن يكون الطالب قد اجتاز أداء كافة الاختبارات بدرجات مرتفعة.

متى ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021؟

إن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية سوف تظهر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويسمى هذا الموقع ببوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات والذي يمكن الطلاب والطالبات من معرفة نتائجهم بشكل إلكتروني بدون أي مشاكل، وعندما يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي /http://fany.emis.gov.eg, ومن ثم يقوم باختيار القسم الذي يدرس به ، ثم يدخل الطالب رقم الجلوس ويدخل كافة البيانات المطلوبة ثم يضغط على النتيجة، وسيري الطالب بعدها صفحة بها كافة درجاته.