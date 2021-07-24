البيت الأبيض يعلن عدم فعالية عقوبات الصين ضد أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت ساكى فى إفادة صحفية اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة بدورها ستواصل سياسة العقوبات ضد جمهورية الصين الشعبية".

وأضافت: "نحن على علم بالتقارير التى تفيد بأن الصين قد فرضت عقوبات... لن توقفنا هذه الإجراءات".

وفى وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، فرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكى السابق، ويلبر روس، وستة مسؤولين أمريكيين آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "إن العقوبات ستكون ردا على القيود التى فرضتها وزارة العدل الأمريكية على المسؤولين الصينيين فى هونج كونج".

وشدد المتحدث على أن واشنطن تنتهك القانون الدولى بشكل صارخ، وتتدخل فى الشؤون الداخلية للصين.

وحذر ليجيان من أن أى محاولة خارجية للتدخل فى شؤون هونج كونج، بقوله: "ستكون عديمة الجدوى مثل نملة تحاول هز شجرة كبيرة".

وشغل ويلبر روس منصب وزير التجارة الأمريكى فى إدارة دونالد ترامب فى الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021، كما شارك فى فرض عقوبات على عدد من الشركات الصينية فى عام 2020.