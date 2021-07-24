ارتفاع ضحايا الفيضانات فى هينان الصينية إلى 58 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وتضرر أكثر من 9.3 مليون شخص من الفيضانات المذكورة، وتم إجلاء أكثر من 1.1 مليون من سكان المقاطعة إلى مناطق آمنة.

ومن جانبه قال نائب مدير إدارة الطوارئ بالمقاطعة لى تشانج شون: "اجتاحت الأمطار الغزيرة مدن لويانج وبينجدينجشان وشانجكيو وكايفنج وخبى. وعلى مدار 24 ساعة، سجلت محطات مراقبة فى خنان هطولًا يزيد عن 50 ملم".

ومن جانبه قال مسؤول أمريكى رفيع، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم التعازى للصين إثر الفيضانات التى تعرضت لها البلاد وأدت إلى خسائر بشرية.

وتشير تقديرات السلطات الصينية إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الفيضانات تقدر بـ 10 مليار دولار أمريكى.

وحدثت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها مقاطعة هينان، ونتج عنها تضرر مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، بينما تم إجلاء مئات الآلاف من المواطنيين إلى مناطق آمنة.