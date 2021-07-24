مبعوث الخارجية الأمريكية يزور 3 دول عربية

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط، جوى هود، سيزور الجزائر والمغرب والكويت فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو.





وأشار بيان الخارجية إلى أن "هود سيزور الجزائر أولا حيث سيلتقى مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن الإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافى"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكى "سيتوجه بعد ذلك إلى المغرب حيث سيلتقى بمسؤولين فى الحكومة المغربية، وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدنى، كما سيزور معرض المفوضية الأمريكية فى المكتبة الوطنية بالرباط".

وسيختم هود جولته بزيارة الكويت "حيث سينضم إلى وزير الخارجية فى رحلته إلى المنطقة"، وفقا للبيان.