زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، وفقا للهيئة، وقع الزلزال على عمق 11.1 كيلومتر فى منطقة أرخبيل كرماديك، والتى تعتبر جزءا من نيوزيلندا.

وفى وقت سابق من أمس الجمعة، قال المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب جنوب العاصمة الفلبينية.

ولم ترد أى تفاصيل أخرى عن وقوع أضرار مادية أو وقوع إصابات جراء الزلزال.