احصل على المال بسرعة مع تمويل شخصي 250 ألف ريال مع اعطاءك فرص إضافية للسداد وبدون كفيل

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تحتاج إلى تمويل شخصي سريع. نحن نقدم قرض بسيط بدون كفيل حيث يمكنك الحصول على قروض نقدية سريعة تصل إلى 200 ألف ريال. بعد إكمال النموذج ، ستتلقى موافقة فورية وأموالك في غضون 24 ساعة. في بعض الأحيان تحتاج أو تريد المال بسرعة وليس لديك الوقت للمضي في عملية الموافقة المطولة. على سبيل المثال ، إذا تعطلت سيارتك وكان موعد الراتب على بعد أسبوعين على الأقل ، أو إذا كانت هناك حاجة ماسة لإصلاح المنزل. يمكن أن تظهر أيضًا الكثير من حالات الطوارئ غير المنتظرة الأخرى. على سبيل المثال ، تكاليف المدرسة غير المتوقعة أو الفواتير التي فات موعد استحقاقها والتي تحتاج إلى اهتمامك الفوري. يمكن أن يساعدك التمويل السريع على تجاوز هذه النقاط الصعبة في الحياة. ان كان عمرك بدءا خلال هذا التاريخ 25/07/2021 ما بين 20 عامًا و60 وتعمل في القطاع الخاص أو الحكومي أو للمتقاعدين بعمر 70 عامًا ، فأكمل قراءة العرض لتستلم ربع مليون ريال تمويل شخصي بدون كفيل وفترة كبيرة للسداد.

ما مقدار القرض الشخصي الذي يمكن أن تحصل عليه من راتبك؟

يعتمد مبلغ التمويل الشخصي النهائي الذي ستحصل عليه من البنك على عدة أمور. أفضل شيء لمعرفته والذي يمكن الحصول عليه من راتبك هو باستخدام حاسبة الأهلية للقرض الشخصي.

راتب العميل أحد أهم الأسباب لتمكينك من اختيار المبلغ الذي تحلم به.

نوع قطاع التوظيف.

سيختلف المبلغ الإجمالي المطلوب للتقديم في تمويل شخصي من منطقة إلى أخرى.

سيعتمد تحديد قيمة الأقساط الشهرية بناء على اختيارك قيمة تمويل شخصي معين.

التعثرات البنكية التي قد يعثر عليها المقرض في سجلك.

إضافة شريك في التوقيع على الطلب يمكن أن يضمن لك مبلغًا نقديًا كبيرًا.

كلما كان المتقدم أصغر سنًا كانت فرصته في الحصول على قبول تمويل شخصي بدون كفيل بمعدل فائدة أقل.

هذا لأن لديه سنوات عمل متبقية أكثر من المتقدم في الخمسينيات من عمره. وبالتالي ، لن يواجه مقدم الطلب مشكلات في سداد التمويل الشخصي دون التعرض لخطر التخلف عن السداد.

بعد تحديد المنطقة وعمرك وراتبك ونفقاتك شهريًا على الأداة ستخبرك بالمبلغ الذي يمكن الحصول عليه كقرض فوري. بهذه الطريقة ، تستطيع التقدم بطلب المبلغ المؤهل وتجنب فرص الرفض.

كيف أتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على تمويل شخصي سريع أم لا؟

إذا كنت ترغب في المسارعة لاستلام أفضل قرض شخصي بدون كفيل لتلبية بعض احتياجاتك العاجلة ، فأنت بحاجة إلى التحقق مما إذا كنت مؤهلاً لكي تفوز بقيمة التمويل المطلوب أم لا. إليك كيفية التحقق من أهلية القرض الشخصي:

افتح حاسبة الأهلية للقرض.

حدد مدينة الإقامة وتاريخ الميلاد والدخل الشهري والمصروفات ومدة التمويل وقطاعك.

بمجرد تحديد هذه الحقول ، ستعرض الأداة المبلغ الذي ستكون مؤهلاً له

يمكن التقدم لتحصل على نفس المبلغ بموافقة سريعة على تمويلك عبر الإنترنت

تحتاج إلى تحديد جنسيتك ودخلك ونفقاتك ستخبرك الصفحة ما اذا كنت مؤهلًا أم لا وستتوقع المبلغ الإجمالي المتوافق مع اجاباتك.

يمكن الاستفادة من افضل تمويل شخصي سريع بدون كفيل للقطاع العام والخاص من الموظفين الناشطين حاليًا ، والذين يتقاضون رواتب. ألق نظرة على السطور التالية وحدد ما إذا كان بإمكانك تحقيق بعض من اشتراطات التمويل:

يجب أن يكون مواطنًا أو مقيمًا في السعودية.

العمر ما بين 20 و 70 عامًا.

صرف فوري للتمويل بعد 30 دقيقة.

اذا كنت موظفًا في شركة خاصة أو عامة أو متعددة الجنسيات.

الحد الأدنى للراتب الذي تحتاج إلى كسبه هو 2000 ريال.

أقل تمويل للمتقاعدين 8000.

أقصى حد 2 مليون ريال للجميع مع تقسيط على 60 شهر.

هامش ربح 4.31%.

100,000 نقطة مكافئة و خمسمائة ريالٍ على بطاقتك الائتمانية وبدون رسوم إدارية الحوالات الدولية فترة عام كامل.

يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من درجة الائتمان.

في بعض الأحيان ، لا تكون البنوك في المملكة مستعدة للتنازل عن شرط السجل. لذلك ، بإمكاننا أن نعرض عليك 100 الف قرض سريع بدون تحويل راتب من شركات التمويل الموثوقة.

يكون التأهل على قرض بدون كفيل أمرًا سهلاً إذا كان بإمكانك تلبية معايير الأهلية الخاصة وتقديم بعض المستندات.

بطاقة هوية الموظف.

رقم الإقامة.

تعريف الراتب لآخر شهرين.

كشف حساب بنكي براتب آخر 3 أشهر.

نموذج طلب تمويل.

بالإضافة إلى ذلك ، سينظر الراجحي أيضًا في سجل الائتمان سريعًا وسجل السداد التابع لك ، قبل موافقته على طلبك بأن تحصل على تمويل شخصي سريع بدون كفيل. لا تنتظر كثيرًا حتى لا ينتهي العرض وقدم الأن.