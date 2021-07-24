الاستعلام عن صلاحية بطاقة الإقامة برقم الإقامة بمنصة أبشر الجوازات 1442

الاستعلام عن صلاحية بطاقة الإقامة برقم الإقامة بمنصة أبشر الجوازات، فهناك فئة كبيرة من المواطنين الذين يقيمون علي أرض المملكة العربية السعودية يستعلمون يومياً علي رابط الاستفسار عن مدي صلاحية الإقامة الخاصة بهم، ومعرفة موعد تجديدها في الوقت المناسب والذي يتم تحديده من خلال الجوازات السعودية، وقد وفرت منصة أبشر الجوازات خدمة إلكترونية سريعة الاستخدام، ألا وهي خدمة الاستعلام عن صلاحية بطاقة الإقامة التي تخص كل مقيم يعمل علي أرض المملكة، ويتم استخدام الخدمة الإلكترونية مجاناً علي مدار اليوم دون دفع رسوم اشتراك الي المنصة، وتوكد المنصة علي الاستعلام عن الإقامة في الوقت المناسب حتي لا يتم التعرض الي أي عقوبة من طرف الجوازات، واليكم طريقة الاستعلام عن صلاحية برقم الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات.

الاستعلام عن صلاحية بطاقة الإقامة 1442

من خلال الأنترنت يمكن الاستعلام بكل سهولة الاستعلام عن صلاحية بطاقة الإقامة للمقيمين بالسعودية، سواء كان هذا الاستعلام من صاحب العمل أو من خلال المقيم نفسه، وتستدعي لوائح وأنظمة الجوازات أن تقوم بالتنبيه دورياً كل فترة زمنية علي ضرورة الاستفسار عن موعد تجديد الإقامة الخاصة بالوافد حتى لا يتم التعرض الي فرض عقوبات مالية تحددها الجوازات في حالة عدم التجديد في الوقت المناسب، وتبدأ العقوبات المالية من خمسمائة ريال في حالة عدم التجديد للمرة الأولي ودفع مبلغ الف ريال للمرة الثانية والترحيل من المملكة للمرة الثالثة، لذا يجب دوماً الاستعلام عن الإقامة في الوقت المناسب.

كيف يمكن للمقيم الاستعلام عن الإقامة إلكترونياً؟

حددت منصة أبشر خطوات بسيطة من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة وذلك لكافة المقيمين علي ارض المملكة بجميع المدن، ويأتي الاستعلام بالطريقة التالية: