الأردن يخفض سن التلقيح ضد كورونا إلى 12 عاما

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، أنها قررت خفض سن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد إلى 12 عاما، اعتبارا من الأحد.

وقالت في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك، إنها "قررت تخفيض سن التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 إلى عمر 12 سنة اعتبارا من الأحد 25 يوليو 2021، ودون موعد مسبق".

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أيضا أن "التطعيم سيكون اختياريا بلقاح فايزر، تحديدا للفئة العمرية أقل من 18 سنة، وبموافقة ولي الأمر".

وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية خلال الشهرين الماضيين إعطاء من هم في سن 12 عاما اللقاح المضاد لفيروس كورونا وخصوصا فايزر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الأردن منذ بدء الجائحة 763922 حالة، من بينها 9948 وفاة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ومن أصل 10 ملايين هو عدد السكان، تجاوز عدد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة 1,9 مليون شخص، بينما تلقى نحو 2.7 مليون جرعة واحدة.

وتسلّم الأردن فجر الأحد الماضي نصف مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها واشنطن للمملكة، مباشرة خارج الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس".

وأعلن الأردن الشهر الماضي أنه متعاقد مع عدة جهات على نحو 12 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأنه بصدد طلب خمسة ملايين جرعة أخرى.

وتحض الحكومة المواطنين على تلقي اللقاح، واتخذت الأسبوع الماضي إجراءات عقابية لمن يتخلف عن تلقيه.

ومن تلك الإجراءات إجبار موظفي القطاع العام ممن لم يتلقوا جرعة أولى من اللقاح أو تخلفوا عن جرعة ثانية على إبراز فحص سلبي النتيجة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

كما حظرت إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لمن لم يتلق جرعة أولى من اللقاح أو تخلّف عن جرعة ثانية.