إسبانيا تفرض حجرا على الوافدين من 4 دول

جدة - نرمين السيد - أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، أنها ستفرض حجرا لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا اعتبارا من 27 يوليو فى إطار إجراءاتها للحد من تفشى فيروس كورونا.





ويمكن أن يقتصر هذا الحجر على سبعة أيام إذا قدم المسافر فحصا سلبيا لفيروس كورونا فى اليوم السابع، وفق ما أوضحت وزارة الصحة الإسبانية فى بيان.

ويسرى هذا القرار لفترة أولى تستمر 14 يوما قابلة للتمديد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وبهدف كبح تفشى المتحورات الجديدة لكورونا، تواصل إسبانيا فرض حجر لعشرة أيام على الوافدين من الهند وتجيز لمواطنيها فقط العودة من البرازيل وجنوب إفريقيا.

وتشهد إسبانيا موجة إصابات جديدة منذ أسابيع عدة (677 إصابة لكل 100 ألف نسمة فى الأسبوعين الأخيرين بحسب تعداد الجمعة)، ما دفع مناطق عدة الى إعادة فرض قيود.

لكن هذه الإصابات أقل خطورة من تلك التى سجلت فى الموجات السابقة بسبب الاستمرار فى حملات التلقيح. وتلقى 53 % من السكان جرعتى اللقاح فيما أظهرت آخر الأرقام الرسمية أن 64 % تلقوا جرعة واحدة.