عروض جرير تصل ل 70 % على الشاشات واللاب توب والجوال الحق العرض

عروض جرير السعودية، تقدم مكتبة جرير خصومات وتخفيضات كبرى، وخصومات على الكمبيوتر المحمول تصل إلى 40٪، وبأسعار غير متوقعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، كما توفر مكتبة جرير العديد من الفرص الفريدة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة لشراء أحدث التقنيات والمعدات بأقل الأسعار في المملكة، واليكم من خلال هذا المقال بعض عروض وتخفيضات مكتبات جرير.

عروض جرير عيد الأضحى على الجوال والشاشات خصومات تصل ل 55%

عروض جرير السعودية

خصومات جرير اليوم تقدم مكتبة جرير خصومات على أجهزة اللاب توب وخصومات تصل إلى 40٪، يُعرف الخصم بسعره غير المتوقع بمناسبة قدوم العيد، تشمل خصومات جرير عددًا كبيرًا من المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية من جرير، كما توفر مكتبة جرير العديد من الخدمات لعملائها الكرام، ومنها خدمات ما بعد البيع كالتوصيل والصيانة والتركيب وغيرها من الخدمات الأخرى.

خصومات جرير على أجهزة اللابتوب

يمكنك الحصول على كافة العروض والتخفيضات التي تقدمها سلسلة مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي أو من خلال زيارة موقعهم على الأنترنت أو الذهاب الي اقرب فرع من فروع جرير داخل المملكة.

عروض جرير اليوم كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفيس 3، 15 بوصة، AMD Ryzen 5-3580U ،AMD Radeon Vega 9 ،سعة 256 جيجابايت SSD، بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 7499 ريال سعودي. خصومات جرير كمبيوتر محمول Microsoft Surface 3 ،13.5 بوصة، Intel Core i5-1035G7 (الجيل العاشر)، Intel إيريس بلس جرافيكس، ١٢٨ جيجابايت إس إس دي، بسعر ٣٥٩٩ ريال بدلاً من ٤٥٩٩ ريال. كمبيوتر محمول Huawei MateBook D 14 ، 14 “، Intel Core i7-10510U (الجيل العاشر)، 2 جيجابايت، NVIDIA GeForce MX250، سعة 512 جيجابايت SSD، بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 4099 ريال سعودي. كمبيوتر محمول Huawei Mate Book D 15 مقاس 15.6 بوصة (الجيل الحادي عشر) Intel Core i5-1135G7 و Intel Iris Xe Graphics و 512 جيجا بايت SSD NVMe M.2 بسعر 3399 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي. إم إس آي مودرن 14، كمبيوتر محمول B4MW ،14 بوصة، AMD Ryzen 5-4500U، رسومات AMD Radeon، سعة 256 جيجابايت SSD، بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال سعودي.

تقدم مكتبات جرير أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكل عملائها.