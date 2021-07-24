جدة - نرمين السيد - وتم إجلاء أكثر من 135 ألف شخص ولا يزال عشرات فى عداد المفقودين بعد الأمطار الغزيرة التى أدت الى انهيارات وفيضانات فى غرب الهند، وخصوصا فى محيط بومباى، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حسبما نقلت قناة "LBC".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى الهند إلى 115 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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