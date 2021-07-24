عاجل.. مقتل جندى سودانى فى اشتباكات مع ميليشيا إثيوبية على الحدود

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقل موقع "سودان تربيون"، عن مصدر عسكرى، فإن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة تصدت لمليشيات إثيوبية وقوات أخرى أثناء عمليات تمشيط نفذتها داخل الأراضى السودانية.

وأفاد أن عمليات الجيش السودانى كانت فى مناطق ام دبلو وحسكنيت وخور سنط بالقرب من جبل أبو رنقل بمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف.

وأوضح المصدر العسكرى السودانى "المليشيات الإثيوبية والقوات المدججة بالأسلحة الثقيلة حاولت فلاحة الأراضى السودانية لكن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تصدت لها وقطعت الطريق أمامها مما أدى الى استشهاد العريف ادم إبراهيم التابع الكتيبة 121 بالفرقة الثانية مشاة".

ونقل الموقع السودانى تأكيدات بنشر تعزيزات عسكرية إثيوبية من إقليم الأمهرا المحاذى لولاية القضارف تجاه الأراضى السودانية الحدودية الزراعية، بالقرب من المشاريع الزراعية لإسناد ودعم المزارعين الإثيوبيين لفلاحة الأراضى الزراعية السودانية، بالمقابل دفع الجيش السودانى وقوات الاحتياط بتعزيزات مماثلة فى مناطق كنينة وباسندة والقلابات.

ومنذ نوفمبر الماضى قرر الجيش السودانى إعادة الانتشار فى مناطق واسعة محاذية لإثيوبيا استولى عليها أثيوبيون وطردوا منها المزارعين السودانيين، كما أقامت المليشيات الإثيوبية المسنودة بدعم حكومى خفى مستوطنات كبرى طوال 26 عاما مضت.

وقال مسؤولون عسكريون فى السودان خلال وقت سابق إن عملية إعادة الانتشار نجحت فى استعادة 95% من الأراضى السودانية التى كانت بيد المليشيات الإثيوبية، وهو ما ترفض إثيوبيا الاعتراف به وتطالب الخرطوم مرارا بالعودة إلى الوضع الذى كان فى نوفمبر الماضى.

وفى المقابل يتمسك السودان بضرورة تكثيف علامات الحدود بين البلدين ووضعها بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناء على الاتفاقيات الدولية 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972".