مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الموعد والقناة الناقلة

يلتقي النادي الأهلي فريق الإنتاج الحربي في الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ويسعى المارد الأحمر إلى اقتناص نقاط المباراة وعدم التفريط فيهم حيث فقد النادي الأهلي نقطتين ثمينتين في مباراته السابقة أمام فريق البنك الأهلي حينما تعادل الفريقين بهدف لكل منهما حيث يسعى الفريق الأحمر إلى عدم إهدار النقاط وذلك للحفاظ على لقبه ويتصدر الفارس الأبيض نادي الزمالك جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 27 مبارة بينما جاء النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة جمعها من 24 مبارة وأوضح المدير الفني للنادي الأهلي أنه يجب علي الفريق حصد النقاط الثلاثة لكل مباراة من مباريات الفريق وذلك لضمان إمكانية تحقيق البطولة وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في الترتيب ويسعى للهروب بعيداً عن قاعدة الهبوط وضمان البقاء في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع نادي الإنتاج الحربي غداً الأحد الموافق الخامس والعشرين من يوليو الجاري على ملعب الأهلي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة ON Time Sport 1HD ويبحث الكثير من محبي كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري المصري الممتاز عن التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت والذي جاء كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قائمة النادي الأهلي للمباراة

وكان المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن عن قائمة الفريق للمباراة والتي شهدت عودة حسين الشحات حيث لم يكن متواجد مع الفريق في مباراته الماضية أمام البنك الأهلي وذلك بسبب الإصابة وأعلنت القائمة عن غياب حمدي فتحي وجاءت القائمة كالتالي: