أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي ال باعبيد

الامين العام المساعد يواسي ال باعبيدبعث الشيخ جابر غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للاخ محمد على باعبيد واخوانه والاخ طارق احمد على باعبيد واخوانة وكافة باعبيد في وفاة الاديب والشاعر والإداري الأستاذ / احمد علي باعبيد عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع الحديدة والقيادي المؤتمري السابق الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء الوطني والتنظيمي في مختلف المجالات الثقافية والإدارية والتنظيمية .

واشاد جابر غالب بمناقب واسهامات الفقيد الوطنية سواء على المستوى الادبي حيث صدر للفقيد ديوانا شعر ( من زهور الذكريات و بوح الشاطئ) و العديد من القصائد المنشورة والمخطوطة ؛ أو في الجانب الإداري حيث اسهم بصورة فاعلة في تطوير الأداء الجمركي عبر مختلف المناصب والمهام التي تولاها منذ تعيينه مديرا لجمارك ميناء الحديدة في بداية التسعينيات إلى توليه منصب وكيل مصلحة الجمارك مرورا بتعيينه رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الموانى و الشئون البحرية وانتهاء بمنصبه مستشارا لوزير النقل لشئون مؤسسة الموانىء ؛ ناهيك عن ما قدمه من خلال عضويته في لجنة ترسيم الحدود البحرية اليمنية .

واشار الشيخ جابر غالب إلى أن الفقيد كان أحد القيادات الفاعلة في المؤتمر حيث اسهم في تطوير العمل التنظيمي من خلال توليه منصب الرئيس الأسبق لفرع المؤتمر بالدائرة 161 مديرية الميناء ـ محافظة الحديدة.

وعبر الامين العام المساعد للمؤتمر عن تعازيه الحارة برحيل الفقيد باعبيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.