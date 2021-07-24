الصين تحظر الدروس الخصوصية لتخفيف الأعباء عن الأسر

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن الصين منعت التدريس من أجل الربح فى المواد الدراسية الأساسية لتخفيف الضغوط المالية عن الأسر التى أسهمت فى انخفاض معدلات المواليد. وقالت "شينخوا" إن الاستثمار الأجنبى فى هذا القطاع سيكون محظورا بموجب القواعد التى وضعها مجلس الدولة.. مؤكدة أنه سيتم منع المؤسسات التعليمية من جمع الأموال من خلال القوائم أو الأنشطة الأخرى المتعلقة برأس المال، بينما لن يُسمح للشركات المدرجة بالاستثمار فى مثل هذه المؤسسات، وفقًا للقواعد. وقالت الوكالة الصينية إن السياسة تهدف بشكل كبير إلى تخفيف الأعباء المالية التى يواجهها الطلاب والأسر فى غضون ثلاث سنوات.

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