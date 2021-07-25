شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – الاعلان عن مقتل الراقصة لورديانا في مصر منذ قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت الراقصة البرازيلة لورديانا ، محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار عن مقتلها في التجمع الخامس مما أثار جدلاً كبيراً بين جمهورها ومتابعيها.

فقامت اراقصة لورديانا بالرد على تلك الأنباء،ووصفتها بالشائعات، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة : في اية انا كنت نايمة ، انا لسة عايشة.

جدير بالذكر، أن هناك مصدر أمني كان قد نفى حقيقة مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا في التجمع الخامس، مؤكدا أن الجثة التي تم العثور عليها فهي راقصة تحمل إحدى الجنسيات الأسيوية وقتلت داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

جدير بالذكر، أن الراقصة البرازيلة لورديانا، كانت قد شاركت جمهورها بصور وفيديو لها آثناء ممارسة الرياضة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت لورديانا قائلة: “على الرغم من أن الرقص نشاط فني ، إلا أن كونك راقصًا محترفًا يتطلب مجهودًا بدنيًا من الرياضي. لأننا نقوم بالكثير من الحركات مرارًا وتكرارًا بطريقة معينة ، فهي تتطلب الكثير من المفاصل والعضلات والأربطة.

وتابعت” الجري هذا هو السبب في أن تقوية العضلات مهمة للغاية لتحسين الأداء وتجنب الإصابات. هدفي ليس الحصول على شكل جسدي ، فهو لم يكن أبدًا ، بل نتيجة.

واضافت ” ما أريده هو التمتع بجسم وعقل سليمين ، وطاقة وتصرف في أنشطتي اليومية وأيضًا أداء جيد في عروضي. جسدي هو “بيتي” وأداة عملي، نحن جميعًا لدينا أجساد مختلفة ، نحترم ونحب ونتقبل جسدك ، لا تحكم ولا تقارن نفسك بأي شخص ، اكتشف كيف تعيش سعيدًا وبصحة جيدة.

واختتمت “لقد وجدت طريقي للاعتناء بنفسي من خلال الصالة الرياضية واليوجا والتدليك والأهم من ذلك ، الشعور بالسعادة حيال ذلك. كيف حالك الاعتناء “منزلك”.